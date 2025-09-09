Lisa Mariana Mangkir dari Panggilan Bareskrim, Ini Alasannya

ERA.id - Pengacara mantan model majalah dewasa Lisa Mariana, John Boy Nababan menyampaikan kliennya tidak dapat memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait laporan eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) atas dugaan fitnah dan/atau pencemaran nama baik, Selasa (9/9/2025).

"Lisa dan anaknya (yang sakit), jadi kan di rumahnya itu tinggal Lisa, anak, dan pembantunya yang jaga. Ini katanya dia bilang hari ini sakit, mau ke dokter," kata John Boy di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Namun, dia mengaku belum mengetahui Lisa dan anaknya mengalami sakit apa. John sekarang akan menghadap penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri untuk meminta penundaan pemeriksaan ke Lisa Mariana.

"Yang jelas anaknya meriang katanya, saya juga kurang tahu. Katanya ntar siang mau ke dokter, ya mungkin nanti hasilnya," tuturnya.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan.