Momen Ribuan Ojol Hijaukan Jakarta, Antar Jenazah Affan Kurniawan ke Peristirahatan Terakhir

ERA.id - Ribuan ojek online (ojol) kompak mengantar jenazah Affan Kurniawan, pemuda yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob. Konvoi pengantaran jenazah Affan Kurniawan itu dilakukan dari rumah duka di Kawasan Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat, menuju TPU Karet Bivak.

Iringan pengantar jenazah Affan Kurniawan ini diawali di rumah duka di Kawasan Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Affan Kurniawan yang sudah dishalatkan dimasukkan ke dalam mobol ambulans untuk dibawa ke TPU Karet Bivak.

Rekan-rekan ojol terlihat mengikuti mobil ambulans yang membawa jenazah Affan Kurniawan. Jalanan menuju TPU Karet Bivak pun dipenuhi dengan warna hijau, begitupun di lokasi pemakaman.

Affan Kurniawan tewas dilindas kendaraan rantis Brimob selama rangkaian aksi demonstrasi pada Kamis (28/8). Kendaraan rantis Brimob itu sempat diberhentikan massa aksi sebelum akhirnya tetap nekat melindas tubuh Affan Kurniawan.

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan sebanyak tujuh anggota Brimob ditangkap terkait insiden mobil rantis melindas Affan Kurniawan. Ketujuh pelaku itu adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka D.