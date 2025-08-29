Pramono: Jenazah Affan Kurniawan Dimakamkan di Karet Bivak

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membungkap jenazah pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan (21) akan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Kami telah menyiapkan termasuk untuk pemakaman saudara Affan di Karet Bivak yang difasilitasi oleh pemerintah Jakarta,” kata Pramono saat melayat ke rumah duka di daerah Jalan Lasem, Menteng, Jumat (29/8/2025).

Pramono juga menyampaikan bela sungkawa mendalam atas kepergian Affan Kurniawan, yang tewas dilindas kendaraan rantis milik Brimob. Pram yang sesekali terlihat menyeka air matanya mengaku ia ingin mengunjungi rumah duka sejak semalam.

“Semoga almarhum husnul khatimah. Sebenarnya dari semalam saya udah pengin dateng ke rumah duka, tapi baru mendapatkan informasi pagi ini dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan bisa mengikhlaskan,” tuturnya.

Affan Kurniawan tewas usai tubuhnya dilindas dengan sadis oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Jakpus. Saksi mata yang juga pengemudi ojol, Didin Indrianto menyebut insiden ini terjadi ketika polisi memukul mundur massa pedemo di gedung DPR, Jakpus.

"Mungkin dia syok, panik juga, jadi (korban) jatuh, mungkin polisi yang di dalam mobil nggak tahu atau gimana, main lindes aja. Tapi sempet ditahan kok sama massa, bahwa itu ada Gojek di bawah itu, tapi tetep nggak digubris, dilindes abis sama dia sampai ban depan sampai ban belakang," kata Didin kepada wartawan, Kamis (28/8).

Mobil rantis itu kemudian kabur. Sejumlah ojol dan pengemudi lain langsung mengejar rantis itu sampai ke daerah Kota Casablanca.

"Sempat dikejar-dikejar sampai ke Kota Casablanca dikejar. Cuma karena ujan, jadi nggak banyak, dia tahu-tahu masuk ke tol," ungkapnya.

Didin mengaku merinding saat melihat kondisi korban usai dilindas. Bagian perut korban luka berat karena terlindas ban rantis tersebut. Korban dibawa ke RSCM. Namun nyawanya tak tertolong.

"Sempet ngelihat korban, orang saya sampai merinding, nggak bisa bergerak itu orang. Langsung dibawa ke atas motor, di bawa ke RSCM. Dan dapat kabar sudah nggak ada itu orang, meninggal dunia," imbuhnya.