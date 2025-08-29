Massa Makin Nekat, Ingin Bakar Polsek Jatinegara, Polisi Menghalau

ERA.id - Kericuhan terjadi di sekitar Jalan Otista, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (29/8/2025). Insiden merambat hingga massa membakar gerbang Polsek Jatinegara.

"Gerbang Polsek, pagarnya (yang terbakar)," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal kepada wartawan, Jumat (29/8).

Api diduga berasal dari dua sepeda motor yang dibakar massa. Polisi kemudian memadamkan motor itu agar apinya tak merambat ke bangunan polsek.

"Mereka yang menyerang Polsek kita halau," tuturnya.

Situasi di sekitar Polsek Jatinegara telah kondusif. Namun, massa masih bertahan di sekitar Jalan Otista. Polisi masih menyisir agar massa tak merusak.