Sopir di Jaksel Gorok Anak Majikan Depan Orang Tua Korban, Pelaku Ditangkap

ERA.id - Seorang sopir membunuh anak majikannya sendiri di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (30/8/2025).

Dari video dan narasi di akun Instagram @infopondokpinang, kejadian ini terjadi subuh tadi. Pelaku sudah menjadi sopir keluarga sekira tiga tahun ini menggorok leher korban.

"Korban dibunuh sangat sadis dengan cara digorok di hadapan orang tuanya," demikian keterangan akun Instagram @infopondokpinang.

Kemudian dari informasi beredar, korban sendiri masih berusia 12 tahun atau kelas 6 SD. Pelaku lalu ingin mencoba mengakhiri hidupnya namun berhasil digagalkan.

Dikonfirmasi, Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Harnas Prihandito membenarkan adanya kejadian seorang anak tewas digorok sopirnya sendiri di depan orang tua korban. "Betul," kata Harnas saat dihubungi, Sabtu (30/8/2025).

Namun, Harnas belum mau mengungkapkan identitas korban dan pelaku. Dia hanya menambahkan sopir itu telah ditangkap.

Kronologi maupun motif pembunuhan ini belum diketahui karena pelaku masih dirawat di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Betul tidaknya sopir ini terluka karena mencoba bunuh diri, tak dijawabnya.

"Pelaku sudah diamankan, untuk motif belum bisa kami dalami karena pelaku dalam kondisi dirawat di RS Kramat Jati, luka di leher," imbuhnya.