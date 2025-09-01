Pembunuh Anak Majikan di Pondok Pinang Jalani Pengobatan, Coba Bunuh Diri

ERA.id - Pembunuh anak majikan di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mencoba bunuh diri usai menghabisi nyawa bocah 11 tahun di depan orang tuanya. Pelaku menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Dugaan sementara penyebab luka di leher dari pelaku itu melukai lehernya sendiri menggunakan golok ya," kata Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Harnas Prihandito kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

Golok itu adalah senjata tajam yang juga digunakan pelaku untuk menggorok leher korban. Untuk mengusut kasus ini, polisi akan memeriksa orang-orang di rumah korban.

"Tentunya untuk motif ini, karena kita baru bisa memulai pemanggilan kepada beberapa saksi, tentunya motif masih kita dalami terus-menerus, termasuk beberapa orang yang ada di lokasi," tuturnya.

Sebelumnya, beredar kabar jika seorang sopir membunuh anak majikannya sendiri di kawasan Pondok Pinang, Sabtu. Dari video dan narasi di akun Instagram @infopondokpinang, kejadian ini terjadi subuh tadi. Pelaku sudah menjadi sopir keluarga sekira tiga tahun ini melakukan pembunuhan dengan cara menggorok leher korban.

"Korban dibunuh sangat sadis dengan cara digorok di hadapan orang tuanya," demikian keterangan akun Instagram @infopondokpinang. Kemudian dari informasi beredar, pelaku ingin mencoba mengakhiri hidupnya namun berhasil digagalkan.

Kompol Harnas Prihandito sebelumnya membenarkan adanya kejadian seorang anak tewas digorok sopirnya sendiri di depan orang tua korban. Namun, Harnas belum mau mengungkapkan identitas korban dan pelaku. Dia hanya menambahkan sopir itu telah ditangkap.

Kronologi maupun motif pembunuhan ini belum diketahui karena pelaku masih dirawat. Betul tidaknya sopir ini terluka karena mencoba bunuh diri, tak dijawabnya.