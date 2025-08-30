Rumah Ahmad Sahroni di Jakut Dijarah, Ini Awal Mulanya

ERA.id - Rumah anggota DPR fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), dijarah warga, Sabtu (30/8/2025). Penjarahan ini diawali adanya aksi unjuk rasa.

Warga setempat yang enggan disebut namanya mengungkapkan sejumlah orang sebelumnya berunjuk rasa di rumah Sahroni sejak Jumat (29/8) kemarin dan berlanjut hingga hari ini.

Aksi hari ini mulanya berlangsung normal. Namun menjelang sore, tiba-tiba ada gerombolan remaja atau anak baru gede (ABG) tak dikenal datang ke rumah politikus NasDem ini.

"Iya tadinya demo, cuma ada anak ABG tuh. Rombongan ABG semua tuh. (Langsung) bongkar semua," katanya kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

"(Para remaja itu) Ada yang dari Bahari, ada yang dari Cilincing, ada yang dari Kemayoran, turun semua," sambungnya.

Gerombolan ABG itu langsung merusak area depan rumah Sahroni. Pagar rumah dibobol. Setelah itu, massa masuk ke dalam dan melakukan penjarahan.

"Kalau kayak gini emang udah niat penjarahan. Kita tadinya cuma ngedemo doang, nggak kaya gini," imbuhnya.

Dia mengatakan Sahroni dan keluarga tak ada di rumah. Warga itu tak tahu dari kapan Sahroni tidak di rumah. Di sana hanya tinggal seorang ajudan dan dua asisten rumah tangga (ART).

Aksi penjarahan ini disesalkannya. Meski kesal dengan ucapan Sahroni, dia menilai penjarahan bukan langkah yang tepat.

"Ya itu lah, balik lagi mulutmu harimaumu. Cuma ya bagaimana, kita cuma bisa ngeliatin yang penting jangan kita lah (yang melakukan penjarahan)," terangnya.

Kejadian penjarahan ini viral di media sosial. Sejumlah orang mengambil barang-barang di dalam rumah Sahroni mulai dari jam tangan mewah, TV, hingga uang tunai.

Mobil dan koleksi mainan Sahroni turut dirusak massa. Sampai berita ini diturunkan, polisi belum memberi keterangan.