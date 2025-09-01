5 Orang Ditangkap Terkait Kebakaran di Markas Gegana Jakpus

ERA.id - Gedung markas Gegana di sekitar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat (Jakbar) terbakar, Minggu (31/8) sekira pukul 16.47 WIB. Saat terbakar, gedung dalam kondisi kosong.

"Pemadaman selesai pukul 18.40 WIB (kemarin)," kata Kadis Gulkarmat Provinsi Jakarta Bayu Meghantara kepada wartawan dikutip Senin (1/9/2025).

Bayu tak menyampaikan dugaan sementara penyebab kebakaran ini. Dia hanya mengatakan sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 48 personel diterjunkan untuk memadamkan si jago merah.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra mengatakan sebanyak lima orang ditangkap terkait kebakaran di markas Gegana.

"Benar ada 5 orang yang diamankan warga," ujar Roby.

Perwira menengah Polri ini tak bicara banyak dan hanya menambahkan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih memeriksa kelima orang itu secara intensif.

Diketahui, markas Gegana itu juga sempat menjadi sasaran massa ketika kericuhan terjadi pada Jumat (29/8) kemarin. Massa masuk ke dalam bangunan bekas Polres Metro Jakarta Pusat itu dan melakukan penjarahan.

Sejumlah peralatan polisi seperti tameng, pelindung badan, dan lain sebagainya, dibawa keluar oleh massa. Mereka membawa peralatan yang sebagian masih tersimpan di dalam kardus.