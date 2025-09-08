Besok, Lisa Mariana Bakal Jalani Sidang Dugaan Fitnah Ridwan Kamil

ERA.id - Pengacara mantan model majalah dewasa Lisa Mariana, Jhony Nababan, membenarkan kliennya akan diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan fitnah dan/atau pencemaran nama baik yang dilaporkan eks Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK), Selasa (9/9/2025).

"Besok hadir (Lisa Mariana)," kata Jhony sat dihubungi, Senin (8/9/2025).

Dia enggan menyampaikan Lisa bakal membawa barang bukti atau tidak untuk diserahkan ke penyidik. Pengacara ini hanya menyebut Lisa akan tiba di Bareskrim pukul 11.00 WIB.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan.