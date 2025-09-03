Lisa Mariana Diperiksa Terkait Dugaan Fitnah Terhadap Ridwan Kamil Besok

ERA.id - Bareskrim Polri menyampaikan mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana akan dipanggil untuk diperiksa terkait kasus dugaan fitnah dan/atau pencemaran nama baik terhadap eks Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK), Kamis (4/9/2025).

"Besok Kamis (Lisa dipanggil)," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).

Terpisah, pengacara Lisa, Jhony Nababan menyampaikan kliennya akan memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Dia tak mau menjelaskan akan membawa barang bukti atau tidak untuk diserahkan ke penyidik.

"Besok hadir jam 12.00 WIB," ucap Jhony.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam.