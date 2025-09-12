Sherina Munaf Penuhi Panggilan Polisi untuk Diperiksa soal Selamatkan Kucing Uya Kuya

ERA.id - Artis Sherina Munaf memenuhi panggilan polisi untuk diklarifikasi terkait unggahannya di media sosial soal menyelamatkan kucing milik anggota DPR, Surya Utama atau Uya Kuya di Polres Metro Jakarta Timur, Jumat (12/9/2025).

Diketahui, Sherina sejatinya dijadwalkan untuk diperiksa pada Senin (8/9), namun dia berhalangan hadir. Sherina kembali dipanggil pada Selasa (9/9), namun lagi-lagi musisi ini absen pemanggilan.

"Sherina hadir ke Polres Jakarta Timur," kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).

Alfian tak mau bicara banyak dan hanya menambahkan Sherina tiba di Polres Metro Jakarta Timur pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, Sherina Munaf menyelamatkan kucing-kucing peliharaan Uya Kuya dari kediamannya yang dijarah oleh massa beberapa waktu lalu. Sherina mengaku miris lantaran kucing itu dalam kondisi yang memprihatinkan.

Lewat unggahan di Threads-nya, pelantun "Cinta Pertama dan Terakhir" itu membagikan foto dari seekor kucing milik Uya Kuya yang berhasil diselamatkan. Kucing itu, kata Sherina, hanya satu dari puluhan peliharaan Uya Kuya yang diselamatkan.

"Salah satu kucing dari rumah Uya Kuya ada yang rescue dan semalaman saya dan @indiradiandra sudah koordinasi langsung dengan rescuer. Pagi ini dijemput dan sekarang kucing posisi aman, sedang saya foster. Ini hanya satu ekor dari kemungkinan 16-20an ekor kucing yang dibreeding di lokasi tersebut," tulis Sherina Munaf.

Lalu, kata Sherina, kucing pertama yang berhasil diselamatkan itu dalam kondisi yang sangat kurus. Bahkan tulang-tulang kucing itu sangat terasa saat dipegang.

Sherina dan tim lantas membawa kucing itu ke dokter hewan untuk mendapat perawatan. Dari hasil pemeriksaan, kucing tersebut hanya memiliki bobot 1 kilogram saja.

"Kondisi: sangat kurus, tulang-tulangnya berasa banget kalau lagi dipet badannya. Berat badan 1 kg, seharusnya ini berat badan untuk kucing usia 4-5 bulan. Tapi gigi terlihat sudah lengkap & permanen, berarti usianya sudah 8-9 bulan, sudah bukan kitten," jelasnya.

Selain itu, kucing yang diduga ras British Shorthair itu juga dipenuhi dengan kutu. Ia menilai kutu yang bersarang di tubuh kucing mungil itu tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat.

"Pernafasan aman. Tak ada masalah respiratory. Kondisi kutuan tak mungkin terjadi hanya dalam 1-2 hari terakhir. Dikhawatirkan kutuan sebabkan anemia. Dari sample pup, memang ada slight overgrowth bakteri normal, bisa jadi disebabkan imunitas turun/stress," tuturnya.