Mau Kucingnya Dikembalikan Penjarah, Uya Kuya: Sudah Seperti Keluarga

ERA.id - Politikus PAN sekaligus artis, Surya Utama atau Uya Kuya membenarkan kucingnya turut diambil penjarah saat rumahnya dirusak pada Agustus lalu. Uya menyebut masih ada tiga hewan peliharaannya ini yang belum dikembalikan pelaku.

"Jadi kucing yang hilang saya ada 23 ekor kucing ya, tiga yang tidak kembali. (Sebanyak) 20 ekor yang kembali," kata Uya saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (3/12/2025).

Tiga kucing yang masih hilang bernama Sora, Ken, dan Miss America. Artis ini menyebut kucingnya yang sebelumnya diselamatkan penyanyi Sherina Munaf, telah diterimanya.

Uya mengatakan dirinya sejak awal sudah ikhlas jika barang-barangnya diambil. Namun, politikus ini ingin agar kucingnya dikembalikan. "Namun yang saya cari tetap kucing, karena kucing bagi kita sudah keluarga kita sendiri," tuturnya.

Dia kemudian menjelaskan telah memaafkan empat terdakwa yang disidang hari ini, yakni Dimas Dwiki Rhamadani, Reval Ahmad Jayadi, Anisa Safitri, Warda Wahdatullah. Namun meski memaafkan, Uya ingin agar mereka semua tetap diproses hukum.

"Biar ada efek jera dan kejadian ini tidak terulang lagi," jelasnya.

Majelis hakim kemudian mempersilakan keempat terdakwa untuk meminta maaf ke Uya Kuya dkk. Mereka langsung berdiri dan menghampiri Uya.

Secara bergantian, mereka meminta maaf sambil mencium tangan politikus PAN ini.