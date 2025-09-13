Polisi: Pria yang Tonjok Polantas di Jakpus Tukang Parkir yang Diduga Gangguan Jiwa

ERA.id - Seorang pria, AAF (29) ditangkap usai menghajar polantas Bripda R di depan Pos Lantas Traffic Light Pintu Besi, Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (11/9). Pelaku ternyata seorang juru parkir.

"Pelaku diketahui berinisial AAF, warga Penggilingan, Jakarta Timur, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Susatyo menjelaskan pelaku awalnya kembali ke Pos Lantas untuk mengambil topinya yang terjatuh usai kabur saat diberhentikan oleh korban ketika berkendara ugal-ugalan. Setelah mengambil topinya, AAF tiba-tiba langsung menghajar Bripda R.

Tukang parkir ini kemudian ditangkap. Keluarganya lalu datang dan menyampaikan jika AAF mengalami gangguan jiwa.

"Keluarga pelaku datang ke Polsek Sawah Besar dan menyerahkan dokumen medis berupa hasil visum kejiwaan dari RS Polri Kramat Jati serta surat keterangan pulang rawat dari RS Jiwa Soeharto Heerdjan (RS Grogol). Dari dokumen tersebut, diketahui bahwa AAF mengalami gangguan jiwa berat, skizofrenia," tuturnya.

Atas dasar itu, AAF dibebaskan. Polisi menyebut tindakan ini dilakukan karena penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan sikap kemanusiaan.

"Pelaku telah dipulangkan kepada keluarganya untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat dengan pengawasan dari pihak berwenang," tambah Kapolsek Sawah Besar, Kompol Rahmat Himawan.

Sebelumnya, Bripda R dipukuli oleh AAF saat bertugas di depan Pos Lantas Gunung Sahari Raya, Kamis (11/9). Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan kejadian bermula ketika Bripda R bersama rekannya, NH sedang mengatur lalu lintas di persimpangan Golden Trully.

Dari arah Senen menuju Ancol, datang dua pemuda berboncengan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Keduanya hanya mengenakan topi. "Saat sampai di perempatan jalan tempat korban dan rekannya mengatur lalu lintas mencoba menghentikan karena mereka mengendarai sepeda motornya sedikit ugal-ugalan," kata Reonald kepada wartawan, Jumat (12/9).

Namun, pelaku dan temannya kabur ke arah Ancol. Tak lama setelah itu, AA kembali lagi dengan berjalan kaki. Dia kemudian mendekati R yang sedang berdiri di depan pos.

"Setelah posisi berhadapan tiba-tiba pelaku langsung menyerang korban dengan cara memukul wajah pelapor beberapa kali," ucapnya. AA lalu mencoba kabur namun berhasil ditangkap.