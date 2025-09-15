Ribuan Personel Gabungan Amankan Demo di Jakarta Hari Ini

ERA.id - Polda Metro Jaya menyampaikan ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah titik di Jakarta, Senin (15/9/2025).

"Total ada 4.562 personel yang disiagakan untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

Ade menjelaskan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri telah menginstruksikan jajarannya untuk mengamankan aksi secara humanis. Sebab, para demonstran juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilayani.

"Yang menyampaikan pendapat itu saudara-saudara kita, adik-adik kita, bahkan anak-anak kita. Karena itu pengamanan harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Jangan sampai melukai hati masyarakat, tetapi justru melayani dengan penuh ketulusan," jelasnya.

Polda Metro Jaya juga mengapresiasi para penanggung jawab aksi yang sudah berkomunikasi dari jauh hari sebelum pelaksanaan demonstrasi. Informasi terkait jumlah massa, atribut, rute, hingga materi aksi sangat membantu koordinasi lintas instansi dalam melakukan pengamanan.

Demonstrasi diketahui berlangsung di sekitar gedung DPR/MPR dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional atau melihat kondisi di lapangan.

Namun hingga saat ini, Ade menyebut massa belum juga tiba. Jenderal bintang satu Polri ini lalu meminta massa untuk tertib ketika nantinya akan berunjuk rasa.