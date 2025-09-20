Pramono Minta Hasil Rekrutmen Personel Gulkarmat DKI Diumumkan Pekan Depan

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan, hasil rekrutmen personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta diumumkan pekan depan.

"Saya minta (pengumuman hasil) jangan terlalu lama, minggu depan bisa diumumkan," kata Pramono di Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (20/9/2025).

Pramono menyebutkan, pengumuman hasil rekrutmen sebenarnya ditargetkan bisa dilakukan pekan ini. Namun, masih ada sedikit kendala administratif yang membuat jadwalnya mundur.

“Rencananya minggu ini, tapi ada sedikit (kendala) administrasi," ujar Pramono.

Menurut Pramono, seluruh tahapan seleksi sudah berjalan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait.

"Saya sudah memberikan keleluasaan kepada Dinas Gulkarmat untuk segera mengumumkan, karena memang prosesnya sudah dilalui dengan baik dan sangat transparan, terbuka, melibatkan TNI, Polri dan juga Kementerian PAN-RB," katanya.

Pramono berharap rekrutmen personel pemadam kebakaran (damkar) tahun ini benar-benar menghasilkan personel yang profesional, sesuai kebutuhan dan didapatkan melalui mekanisme seleksi yang akuntabel.

Sebelumnya, Pramono mengumumkan sebanyak 17 persen pelamar rekrutmen personel damkar memenuhi persyaratan administrasi.

Pada perekrutan yang digelar 12-14 Agustus lalu, total masyarakat yang mendaftar sebanyak 24.405 orang.

Adapun total jumlah kuota anggota Damkar yang dibuka Pemprov DKI Jakarta sebanyak 1.000 orang yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Jakarta.

Berikut tahapan jadwal rekrutmen anggota Damkar Jakarta 2025:

1. 11 Agustus 2025 Pengumuman penerimaan seleksi PJLP petugas pemadam Jakarta melalui portal Pemprov DKI Jakarta.

2. 12-14 Agustus 2025 Pendaftaran dan penginputan/unggah dokumen administrasi (online).

3. 15 Agustus 2025 Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan jadwal pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato dan tindik.

4. 19-22 Agustus 2025 Pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

5. 25 Agustus 2025 Pengumuman pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato dan tindik.

6. 25 Agustus 2025 Jadwal pelaksanaan tes fisik (kesegaran jasmani).

7. 26 Agustus-12 September 2025 tes fisik (kesegaran jasmani) di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jakarta Timur.

8. 16 September 2025 Pengumuman hasil tes fisik.

9. 18 September 2025 Penetapan hasil seleksi PJLP Damkar (online).

10. 25-26 September 2025 Pembukaan dan penginputan dokumen penawaran.

11. 19-30 September 2025 Proses pengadaan langsung calon PJLP.

12. 1 Oktober 2025 Penandatanganan kontrak kerja. (Ant)