Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Pengacara Bungkam

ERA.id - Politisi Golkar sekaligus Anggota DPR RI, Atalia Praratya kabarnya menggugat cerai suaminya yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Gugatan ramai dibicarakan setelah RK diduga berselingkuh dengan Lisa Mariana.

Kuasa hukum Ridwan Kamil yang menangani kasusnya dengan Lisa Mariana, Muslim Jaya Butarbutar enggan menanggapi isu perceraian tersebut. "Terkait ini (digugat cerai) kami no respons," ujar Muslim saat dihubungi ERA, Senin (15/12/2025).

Meski enggan menanggapi kabar tersebut, Muslim secara tersirat membenarkan adanya gugatan cerai tersebut. Ia mengatakan Ridwan Kamil akan menunjuk pengacara lain untuk menangani perkara perceraian.

"Nanti ada lawyer yang ditunjuk Pak RK untuk menghadapi kasus ini. Silakan nanti dikonfirmasi," tuturnya.

Sementara itu, Pengadilan Agama (PA) Bandung membenarkan adanya gugatan cerai yang diajukan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, terhadap RK.

Panitera PA Bandung Dede Supriadi mengatakan perkara gugatan cerai tersebut telah resmi terdaftar dan kini memasuki tahapan awal persidangan. "Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan minggu ini," kata Dede dikutip Antara.

Ia menyampaikan bahwa gugatan didaftarkan oleh Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya dan agenda sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.

Namun demikian, pihak pengadilan belum bersedia mengungkapkan secara rinci materi gugatan maupun nomor perkara yang terdaftar. "Nomor perkaranya saya lupa, namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat," katanya.

Rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sebelumnya sempat terguncang pasca muncul kasus dengan Lisa Mariana. Saat itu, Muslim membenarkan rumah tangga RK dan Atalia goyah pasca pemberitaan tersebut.

"Karena memang (fitnah Lisa Mariana) ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil, nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas," kata pengacara RK, Muslim Jaya di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/9/2025).