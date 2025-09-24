Detik-detik Si Jago Merah Lahap 12 Kios Warung di Bidara Cina Jaktim Dini Hari

ERA.id - Belasan kios di sekitar Jalan Sensus, RT 01 RW 04, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), terbakar, Rabu (24/9/2025).

"Objek terdampak 12 kios warung," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 01.37 WIB tadi. Yohan mengatakan kebakaran ini diduga terjadi akibat ledakan kompor dari salah satu kios. Api kemudian merambat hingga membakar belasan kios di lokasi tersebut.

Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Sekira pukul 03.18 WIB, si jago merah berhasil dipadamkan.

Belum diketahui ada tidaknya korban dalam peristiwa ini. Namun untuk kerugian materiil mencapai ratusan juta.

"Estimasi kerugian kurang lebih Rp450.000.000," jelasnya.