Ribuan Aparat Pantau Aksi Hari Tani Nasional 2025 di Gedung DPR dan Lapangan Ikada

ERA.id - Sejumlah massa akan melakukan aksi memperingati Hari Tani Nasional 2025 kawasan Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). Ribuan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi tersebut.

"Pengamanan wilayah Jakpus 8.340 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).

Aksi akan terjadi di dua titik, yakni di Lapangan Ikada, dan di depan gedung DPR, Jakpus. Susatyo mengatakan petugas yang melakukan pengamanan akan bertindak secara persuasif dan humanis. Mereka juga tidak membawa senjata api.

Massa pun diminta tertib ketika berunjuk rasa. Orator diimbau untuk tidak provokatif ketika menyampaikan aspirasi.

"Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik," jelasnya.

Untuk rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional atau melihat kondisi di lapangan.