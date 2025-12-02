Jelang Reuni 212 di Monas, Ini Rute Jalan Alternatif yang Bisa Dilalui

ERA.id - Ribuan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan kegiatan Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (2/12/2025) malam. Sejumlah rute pun akan dialihkan untuk menghindari kerumunan.

"Untuk kekuatan personel pelayanan, kami menyiapkan sebanyak 2.511 personel gabungan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).

Personel gabungan itu dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Susatyo menyebut petugas yang melakukan pengamanan akan berfokus pada pendekatan yang humanis dan profesional, serta mengedepankan tindakan preemtif-preventif guna menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Para peserta aksi diminta untuk memarkirkan kendaraannya di kantong parkir yang telah disediakan dan tidak parkir di pinggir jalan. Massa juga diimbau agar selalu menjaga barang bawaannya dan mengantisipasi kemungkinan adanya copet.

"Orang tua yang membawa anak-anak diminta untuk selalu menjaga agar tidak terpisah dari rombongan," tuturnya.

Diagendakan, acara Reuni 212 digelar pukul 18.00 WIB. Massa mulai berdatangan dari sore atau ketika jam pulang kerja.

Dishub Pemprov Jakarta melalui akun Instagram-nya menyampaikan rekayasa lalu lintas di sekitar Monas bersifat situasional atau melihat kondisi di lapangan.

Namun jika di lokasi tersebut menimbulkan kemacetan parah karena massa membludak, akan dilakukan penutupan jalan di 9 titik, yakni sebagai berikut.

1. Jalan Medan Merdeka Barat

2. Jalan Medan Merdeka Selatan

3. Jalan Medan Merdeka Utara

4. Jalan Veteran I

5. Jalan Veteran II

6. Jalan Veteran III

7. Jalan Majapahit sisi timur

8. Budi Kemuliaan (arah Patung Kuda)

9. Jalan MH Thamrin segmen Simpang Patung Kuda sampai simpang Kebon Sirih.

Untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan yakni sebagai berikut.

1. Lalu lintas dari Barat (Tanah Abang) menuju Timur (Gambir) dapat melalui jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-dst, atau dapat melalui Jalan Jenderal Araya-Jalan Kebon Sirih-Jalan M.I. Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-dst.

2. Lalu lintas dari Timur (Tugu Tani) menuju Barat (Tanah Abang) atau dapat melalui Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Veteran-Jalan Suryopranoto-dst.

3. Lalu lintas dari Utara (Harmoni) menuju ke Selatan (Tanah Abang) dapat menggunakan jalan Suryopranoto-Jalan Balikpapan-Jalan Cideng Timur-dst.

4. Lalu lintas dari Utara (Harmoni) menuju Selatan (Tugu Tani) dapat melalui Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-dst