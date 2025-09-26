Lagi-Lagi Mobil Pejabat Bareng Patwal "Tat-Tot" Terobos Jalur TransJakarta, Pramono Resah

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap mobil dinas penerobos jalur Transjakarta koridor 13 pada Rabu pagi (24/9) di sekitar Halte Kebayoran, dapat diketahui pemiliknya.

“Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan pelat merah itu ketahuan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis kemarin.

Menurut dia, jika pihaknya mengetahui hal itu maka sudah pasti disetop karena sekarang ini sudah tidak boleh semena-mena antara lain misalnya menggunakan "tot tat tot tot", menggunakan jalur busway dan sebagainya.

Pramono mengatakan, di era media sosial hal tersebut, kini akan sangat mudah bagi masyarakat mengetahui atau menyebarluaskan hal tersebut. Kemudian, setelah itu, sambung Pramono, perbuatan itu akan mendapat kecaman dari masyarakat.

“Dan ini pasti di-'bully'-lah oleh publik. Eranya sudah era digital. Sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui,” kata Pramono.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan mobil berpelat merah melintas di jalur Transjakarta koridor 13 yang beroperasi jurusan Tegal Mampang hingga CBD Ciledug.

Peristiwa penerobosan busway 'koridor langit' itu terjadi pada Rabu (24/9) pagi di sekitar kawasan Halte Kebayoran.