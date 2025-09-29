Heboh Temuan Kain Kafan dan Tulang Belulang Manusia di Proyek Perumahan Tangerang

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan warga menemukan kain kafan dan tulang belulang diduga kerangka manusia di proyek perumahan Suvarna Sutera, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.

Dari video beredar di media sosial, sejumlah tulang belulang dan kain kafan terlihat berserakan di bekas galian tanah merah. Diduga, lokasi proyek pembangunan perumahan itu merupakan bekas permakaman.

Kapolsek Pasar Kemis AKP Syamsul Bahri mengatakan pihaknya sudah ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Hasil keterangan saksi, pada lokasi itu dulunya ada permakaman yang disebut Makam Jengkol.

"Menurut ahli waris sudah dilakukan pemindahan makam sebanyak sekitar 25 hingga 30 makam," kata Syamsul kepada wartawan, Senin (29/9/2025).

Pihak proyek lalu melakukan pembangunan usai dilakukan pemindahan makam. Namun di tengah pengerjaan, ditemukan kain kafan dan tulang belulang. Saksi menerangkan temuan itu baru diketahui.

"Tadinya tidak ada yang tahu bahwa masih ada makam, itu ditemukan kain kafan dan tulang pada saat ada pengerjaan proyek di lokasi," ucap Syamsul berdasarkan keterangan saksi.

Dia lalu menerangkan pihak proyek berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat untuk mengurus kain kafan dan tulang itu. Untuk selanjutnya, kain kafan dan tulang akan kembali dimakamkan dengan semestinya di lokasi yang aman.

Polisi juga sudah mengimbau pelaksana proyek untuk berhati-hati dan segera melapor apabila kembali ditemukan hal serupa.