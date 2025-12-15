6 Rumah di Grogol Petamburan Jakbar Terbakar Pagi Ini Diduga karena Kompor Gas

ERA.id - Sejumlah rumah di Jalan Dokter Makaliwe 1, RT 03 RW 07, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), terbakar pada Senin (15/12/2025) pagi tadi.

"Objek terdampak 6 rumah tinggal," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Kebakaran ini dilaporkan terjadi pukul 06.55 WIB tadi. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan si jago merah.

Api berhasil dipadamkan pukul 08.08 WIB tadi. Sebanyak 77 KK atau 57 jiwa terdampak dari kebakaran ini. "Dugaan penyebab kompor gas," tuturnya.

Kerugian dari kebakaran ini ditaksir sekira Rp233.396.000. Yohan menyebut satu orang mengalami luka ringan dalam insiden ini.