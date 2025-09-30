Istri Arya Daru Soal Alat Kontrasepsi di Kamar Kos: Itu Punya Kami

ERA.id - Istri almarhum mantan Diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri, menyampaikan klarifikasi atas temuan sejumlah barang perempuan di kamar kos-kosan mendiang ADP. Meta menyebut barang-barang itu miliknya.

"Barang-barang kewanitaan yang ditunjukkan sebagai barang bukti itu milik saya, termasuk sandal berwarna merah muda (dan alat kontrasepsi). Itu semua barang kami berdua, kenapa justru itu yang dijadikan bukti," kata Meta, dikutip Antara, Selasa (30/9/2025).

Meta juga membantah bahwa dirinya sempat meminta agar CCTV di tempat kos Arya untuk digeser. Bantahan ini juga sudah disampaikan Meta kepada pihak kepolisian yang menangani kasus kematian Arya Daru.

Selain itu, ia juga membantah narasi terkait tekanan finansial keluarganya. Ia menuturkan gaya hidup keluarganya sederhana, tanpa utang atau fasilitas yang dinilai mewah.

"Kami keluarga biasa, tagihan bulanan paling Spotify, Netflix. Mas Daru juga tipe yang lebih suka pulang cepat daripada keluyuran," jelasnya.

Sementara itu, Meta juga setuju dengan rencana membuka kembali kasus kematian suaminya dan melakukan ekshumasi yang juga didukung oleh Komisi XIII DPR.

"Saya berterima kasih sekali kepada Komisi XIII yang sudah membantu keluarga kami," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum keluarga, Nicholay Aprilindo, menegaskan hingga kini Polri belum memberikan respons resmi atas surat yang dilayangkan.

"Kami minta paling tidak minggu ini dijawab. Kalau memang tidak ada kepentingan, kenapa harus takut menjawab?" tegasnya.

Kuasa hukum keluarga mempertanyakan sikap kepolisian yang dinilai menutup diri. Ia menegaskan jika memang tidak ada kesalahan prosedur, seharusnya pihak kepolisian tidak perlu menghindar dan segera memberi waktu audiensi kepada keluarga almarhum.

Nicholay kemudian mengklaim bahwa ada pihak-pihak yang ingin menutupi kasus ini.

"Jujur saja, pasti sindikat yang menginginkan kematian almarhum ini tidak tinggal diam," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya akan terus meminta agar kasus ini ditarik ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

Sebelumnya, Komisi XIII DPR dalam rapat tersebut meminta agar kasus Arya Daru dibuka kembali dengan opsi ekshumasi, serta meminta keterlibatan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian HAM untuk memastikan transparansi penanganan.