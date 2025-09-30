Mobil Oleng Tabrak Toko Buah di Kalideres, Pengemudi Ternyata Perempuan

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan mobil Toyota Avanza Veloz terlibat kecelakaan hingga masuk ke dalam toko buah di Jalan Taman Surya Boulevard, Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), Selasa (30/9/2025).

Dari video beredar, mobil itu menghantam kaca toko buah itu hingga seluruh body kendaraan masuk ke dalam tempat pembelanjaan tersebut. Barang-barang di lokasi rusak dan berserakan usai ditabrak mobil Avanza itu.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto menerangkan mobil itu dikemudikan oleh seorang wanita berinisial HYS (41).

Kejadian berawal ketika HYS melaju di Jalan Taman Surya Boulevard arah selatan ke utara. HYS lalu kehilangan kendali atas mobilnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Setibanya dekat Toko Buah Total Buah Segar, (mobil HYS) oleng menabrak toko buah tersebut," kata Joko kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).

Lebih lanjut, Joko menyebut HYS menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Dia akan ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuatnya.