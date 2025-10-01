Heboh Sopir Taksi Online Ditemukan Tewas dalam Mobilnya di Pejaten Barat Jaksel

ERA.id - Seorang pengemudi taksi online, Riki (36) ditemukan tewas di dalam mobilnya di Jalan Timbul, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (30/9) pukul 20.10 WIB.

Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela menjelaskan kejadian bermula ketika warga curiga atas bau tak sedap yang muncul dari mobil Toyota Calya hitam. Pengecekan dilakukan hingga akhirnya mereka melihat mayat di dalam kendaraan tersebut.

"Warga mengecek pintu mobil yang tidak dikunci, melihat almarhum dengan kondisi badan membengkak terdiam duduk di kursi sopir, diperkirakan almarhum sudah dalam kondisi meninggal dunia," kata Anggiat kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

Polisi lalu menuju ke lokasi untuk mengevakuasi jasad tersebut. Ketua RT setempat, Nurdiansyah memastikan korban bukanlah warga di sekitar Jalan Timbul, Pejaten Barat.

Jenazah dibawa ke RS Fatmawati guna dilakukan visum luar. Hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Polisi menghubungi keluarga guna penyelidikan lebih lanjut mengenai riwayat penyakit korban selama hidupnya.

"Almarhum diduga sudah meninggal dunia selama kurang lebih 3 hari dari hari Minggu siang di Parkiran TKP, kondisi pintu mobil tidak terkunci," tuturnya.