Dikira Benda Jatuh, Ternyata Pria Sakit Jantung Lompat dari Lantai 30 Apartemen Northland Ancol

ERA.id - Seorang pria tewas seketika setelah melompat dari balkon lantai 30 pada unit Apartemen Northland Ancol di Pademangan, Jakarta Utara, pada Kamis (2/10) sekitar pukul 14.40 WIB.

Kepala Polsek Pademangan, Kompol Immanuel Sinaga menyampaikan, pria berusia 63 tahun itu jatuh menimpa mobil di area parkir di lingkungan apartemen tersebut.

Tri Rizqi Oktaviano, warga yang mengetahui kejadian itu, mengaku mendengar suara keras sebelum menemukan tubuh korban tergeletak di area parkir. "Saya kaget, tiba-tiba ada suara benda jatuh keras dari atas. Saat dicek, ternyata ada orang terjatuh," katanya.

Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut.

Kompol Immanuel mengatakan, hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hasil rekaman CCTV memperlihatkan korban melompat dari balkon apartemen.

Menurut keterangan istri korban, korban menderita komplikasi penyakit jantung dan pernah berusaha bunuh diri. "Korban pernah dua kali mencoba bunuh diri tapi berhasil digagalkan," kata Kompol Immanuel.

Setelah meminta keterangan saksi, mengecek rekaman CCTV, dan melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi untuk sementara menyimpulkan bahwa tidak ada unsur tindak pidana dalam insiden di Apartemen North Land Ancol.