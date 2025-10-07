Polisi Tangkap Pelaku yang Tusuk Pekerja Proyek Hingga Tewas di Jakbar

ERA.id - Polisi membenarkan pihaknya menangkap pelaku yang membunuh pekerja proyek, T (51) di sebuah indekos di kawasan Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar).

"Pelaku rekan kerja korban, pelaku baru bergabung/kerja bareng korban baru dua hari kerja, pelaku inisial DWD (45)," kata Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Pelaku ditangkap di kawasan Kembangan. DWD sebelumnya juga tinggal dan istirahat di tempat T. Motif pembunuhan ini belum diketahui. Taufik mengatakan pihaknya masih memeriksa DWD secara intensif.

"(Barang bukti yang diamankan) satu buah pisau dapur, dua unit HP dan pakaian korban," jelasnya.

Sebelumnya, kepolisian menemukan bekas luka tusukan pada badan mayat seorang pria berinisial T yang ditemukan di sebuah indekos di Kembangan, pada Jumat (3/10) sore.

"Ada luka dari senjata tajam di bagian dada," kata Kompol Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Hingga kini, Kepolisian masih mendalami detail serta jumlah tusukan pada tubuh korban. Dengan adanya luka tusukan pada dada korban, polisi menduga T adalah korban pembunuhan. "Diduga menjadi korban pembunuhan," kata Taufik.

Jenazah korban asal Majalengka, Jawa Barat, itu telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. "Sudah dibawa ke RSCM," katanya.