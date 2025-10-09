Rumah di Jakut Ambruk, 2 Orang Sempat Terjebak Tertimpa Reruntuhan

ERA.id - Sebuah rumah di Jalan Budi Mulia Gang 7 RW 011 RT 011, Pademangan, Jakarta Utara (Jakut), roboh pada Rabu (8/10/2025) sekira pukul 17.20 WIB.

"Korban dua orang," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

Kejadian bermula ketika pemilik rumah sedang merenovasi kediamannya. Tak lama setelah itu, terjadi pergeseran tanah hingga menyebabkan rumah itu ambruk. Reruntuhan bangunan menimpa dua pekerja, Nurhadi (62) dan Adi (55).

"Terjadi pergeseran mengakibatkan bangunan runtuh dan adanya dua orang korban pekerja bangunan milik penghuni," tutur Gatot.

Damkar langsung menuju ke lokasi untuk melakukan proses pencarian terhadap dua korban. Keduanya berhasil dievakuasi sekitar pukul 18.16 WIB.

Untuk korban Adi berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara Nurhadi ditemukan dalam kondisi luka-luka.