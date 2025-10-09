Detik-Detik Gengster Serang Warkop di Jakpus, Todong Pakai Sajam hingga Airsoft Gun

ERA.id - Sebuah warung kopi (warkop) di kawasan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), diserang sejumlah orang dengan senjata tajam (sajam) dan benda diduga senjata api (senpi), Rabu (8/10).

Dari video dan narasi yang beredar di media sosial, tampak pria dan wanita bersama anaknya sedang duduk di warkop tersebut. Mereka lalu melihat pelaku yang datang bergerombol.

Pria dan wanita ini menggerakkan tangan seperti meminta para gangster itu untuk pergi. Namun para pelaku menolak.

Satu di antara gangster itu menyerang dengan menggunakan sajamnya. Pelaku lain lalu mendekat sambil menodongkan benda diduga senpi. Para pengunjung warkop ketakutan dan hanya bisa menghindar.

Pelaku yang membawa senpi ini lalu mengambil barang-barang di meja dan memasukkannya ke tas. Setelah itu mereka kabur. Dua orang dikabarkan luka-luka dari insiden ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan para pelaku tidak menggunakan senpi saat melakukan penyerangan, melainkan airsoft gun.

"Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh diduga pelaku kurang lebih 15 motor membawa sajam dan airsoft gun," kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Polisi telah melakukan olah TKP dan menemukan sebutir peluru gotri di sekitar warkop tersebut. Dia membenarkan dua orang terluka dalam kejadian ini, yakni SH (24) dan AP (20).

"Kemudian para pelaku mengambil uang dari meja warkop Rp.2.000.000, uang hasil dagangan," tuturnya.

Mantan Kapolres Bogor Kota ini menjelaskan pihaknya masih memburu gangster tersebut.