Geger Penemuan Jasad Ibu dan Bayi di Musala Kalideres, Polisi Selidiki

ERA.id - Seorang ibu berinisial H (38) dan bayinya ditemukan tewas di sebuah musala di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), Kamis (9/10).

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan saksi berinisial T awalnya sempat melihat H masuk ke kamar mandi di samping musala.

Tak lama kemudian, korban keluar kamar mandi sambil mendorong keranjang sampah. H lalu menuju ke musala.

"Kemudian pukul 13.30 WIB ada seorang warga masuk ke dalam musala dan melihat korban tergeletak dengan penuh darah di daerah kaki. Korban diduga meninggal dunia karena kehabisan darah saat melahirkan," kata Reonald kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).

Warga kemudian menghubungi polisi. Setibanya di lokasi, petugas mengevakuasi jasad H dan bayinya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus ini ditangani Polsek Kalideres.