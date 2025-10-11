Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Bekasi, 3 Orang Ditangkap

ERA.id - Seorang pria berinisial AFDD ditemukan tewas bersimbah darah di sekitar Jalan Raya Hankam, Pondok Melati, Pondok Gede, Kota Bekasi, Kamis (9/10) dini hari. Korban tewas diduga karena dianiaya.

"Korban ditemukan sudah meninggal dunia dalam keadaan tergeletak di Jalan Raya Hankam dengan mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu saat dihubungi, Sabtu (11/10/2025).

AFDD lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk diautopsi. Polisi kemudian melakukan pengusutan dan menangkap tiga terduga pelaku, yakni NP, RFS, dan IMS.

"Kemudian tim Buser Satreskrim dan tim Buser Polsek Pondok Gede melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tiga orang terduga pelaku dengan barang bukti senjata tajam," ucapnya.

Barang bukti yang turut diamankan yaitu satu buah golok panjang, dua celurit, dan sebuah botol kaca.

Motif pembunuhan ini belum mau disampaikan Braiel. Dia hanya menyebut ketiga pelaku masih diperiksa intensif di Polres Metro Bekasi Kota.

Sebanyak satu orang, yakni H ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam perkara ini.