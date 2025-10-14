Kepergok Maling HP, Warga Paksa Pencuri Nyebur ke Kali Cari Barang Bukti yang Dibuang

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang pria menceburkan diri ke kali untuk mencari handphone yang dicurinya di sekitar Jalan Moch Kahfi II, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dari video dan narasi yang beredar, warga menonton aksi pria itu mencari handphone yang telah dicurinya di sebuah kali. Pelaku sebelumnya ketahuan saat mengambil handphone tersebut, lalu membuangnya ke kali.

Dia mencari handphone hingga ke dasar kali karena diminta warga yang geram atas kejahatan tersebut.

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi membenarkan jika pria yang menceburkan diri ke kali itu adalah pelaku pencurian. Kejadian itu terjadi di sebuah kali depan SPBU di Jalan Moch Kahfi II, Jagakarsa, Sabtu (11/10)

Dia membantah jika pelaku itu menceburkan diri ke kali karena diminta warga sekitar.

"Untuk (pelaku) yang di dalam kali itu dikawal oleh polisi yang berbaju preman. Setelah itu masyarakat bertanya, (polisi) itu dari Polres Depok. Kemudian barang bukti tersebut diduga dibuang oleh yang diduga melakukan (pencurian) di dalam kali di depan pom bensin," kata Nurma kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).

Mantan Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan ini menyebut kasus tersebut ditangani Polres Metro Depok. Mengenai apakah handphone itu ditemukan atau tidak, Nurma mengaku tak mengetahuinya.

Dia hanya mengatakan pelaku dibawa ke Polres Metro Depok dengan mobil untuk dimintai keterangan usai mencari barang bukti di kali tersebut.