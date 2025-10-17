Ojol Ditusuk di Kebayoran Baru, Pas Siuman Ngaku Tak Punya Musuh dan Barang Tak Hilang

ERA.id - Peorang pengemudi ojek daring (online/ojol) diduga ditusuk orang tak dikenal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (13/10) sekitar pukul 10.00 WIB. Polisi menyelidikinya.

"Korban masih di rumah sakit, belum bisa dimintai keterangan. Karena keterangannya baru sebatas ditusuk orang dan dia bilang tak kenal," kata Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru Kompol Suparmin saat dihubungi di Jakarta, Kamis kemarin.

Suparmin mengatakan korban hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah, Taman Puring dan belum dapat dimintai keterangan.

Petugas telah mengecek ke lokasi kejadian dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Namun, hingga saat ini polisi belum menemukan rekaman yang merekam aksi penusukan tersebut.

“CCTV enggak ada. Korban ditemukan dalam kondisi jatuh dan setelah dicek, lokasi ditemukan berbeda dengan tempat penusukan,” katanya.

Lebih lanjut, polisi masih mendalami motif penusukan tersebut, sebab tidak ada barang milik korban yang hilang. "Enggak ada barangnya yang diambil. Jadi, bukan begal. Korban juga bilang tak ada musuh atau perselisihan,” ucapnya.

Hingga kini, polisi masih menunggu kondisi korban stabil sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan.

Sebelumnya, viral pada media sosial Instagram di akun @kriminal.jakarta memperlihatkan warga mengevakuasi seorang pengemudi ojol dan memasukkan ke dalam mobil.

Dikatakan sebelumnya, sang ojol tengah menjemput pelanggan. Namun sesampainya di lokasi, dia langsung ditusuk dan motornya raib diambil orang tak dikenal.