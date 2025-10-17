Usai DJ Panda, Kini Giliran Erika Carlina Diperiksa Polisi

ERA.id - Aktris Erika Carlina diperiksa terkait laporannya terhadap Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda dalam kasus dugaan pengancaman. Erika diperiksa demi menaikkan status perkara tersebut.

"Sudah diperiksa untuk Erika," kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah saat dihubungi dikutip Jumat (17/10/2025).

Namun, Iskandarsyah belum mau menyampaikan kapan Erika dimintai keterangan. Untuk kasus ini sendiri telah naik ke tahap penyidikan.

Perwira menengah Polri ini menyebut DJ Panda belum ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa pada Rabu (15/10). Penyidik belum merencanakan memanggil kembali DJ Panda untuk mendalami perkara pengancaman ini.

Iskandarsyah mengatakan pihaknya saat ini mendalami bukti-bukti yang diperoleh guna menemukan dugaan pidana yang terjadi.

"Masih kita dalami ya, terkait pembuktian (DJ Panda diduga melakukan pengancaman)," tuturnya.

Sebelumnya, DJ Panda diperiksa terkait laporan Erika Carlina atas dugaan pengancaman, Rabu kemarin. DJ Panda bungkam seribu bahasa.

Pantauan di Polda Metro Jaya, DJ Panda selesai diperiksa sekira pukul 17.22 WIB. Dia enggan berbicara ke awak media yang telah menunggunya.

"Sama kuasa hukum saya saja ya," ujar DJ Panda di Polda Metro Jaya, Rabu (15/10).

Dia memilih langsung berjalan untuk masuk ke mobil Toyota Alphard-nya. Semua pertanyaan yang diajukan jurnalis baik itu materi pemeriksaan, betul tidaknya mengancam Erika, dan lainnya, tak dijawabnya.

Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto juga irit bicara. Sambil menemani DJ Panda, dia hanya menyebut kliennya akan mengikuti proses hukum yang sedang dijalankan Polda Metro Jaya.

"Kita ikutin prosedur (hukum) yang berlaku," ucap Michael.