DJ Panda dan Erika Carlina Bertemu di Polda Metro Siang Ini, Ngomongin Damai?

ERA.id - Polisi membenarkan Giovanni Surya Saputra atau DJ Panda dan selebgram Erika Carlina akan kembali melakukan pertemuan di Polda Metro Jaya, Jumat (14/11/2025).

"Kalau datang itu rencana mereka," kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah saat dihubungi, Jumat (14/11/2025).

Namun, Iskandarsyah mengaku belum mengetahui DJ Panda dan Erika akan membahas apa dalam pertemuan tersebut. Ihwal betul tidaknya akan mediasi, tak diketahuinya.

"Tapi kalau mediasi mereka belum infokan ke kami," tuturnya.

Polisi hanya memfasilitasi pertemuan DJ Panda dan Erika. Direncanakan, keduanya tiba di Polda Metro Jaya sekira pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, DJ Panda menjalani pemeriksaan terkait laporan Erika Carlina atas dugaan pengancaman, Rabu (15/10) lalu. DJ Panda bungkam seribu bahasa.

Pantauan di Polda Metro Jaya, DJ Panda selesai diperiksa sekira pukul 17.22 WIB. Dia enggan berbicara ke awak media yang telah menunggunya. "Sama kuasa hukum saya saja ya," ujar DJ Panda di Polda Metro Jaya, Rabu (15/10).

Dia memilih langsung berjalan untuk masuk ke mobil Toyota Alphard-nya. Semua pertanyaan yang diajukan jurnalis baik itu materi pemeriksaan, betul tidaknya mengancam Erika, dan lainnya, tak dijawabnya.

Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto juga irit bicara. Sambil menemani DJ Panda, dia hanya menyebut kliennya akan mengikuti proses hukum yang sedang dijalankan Polda Metro Jaya.

"Kita ikutin prosedur (hukum) yang berlaku," ucap Michael.