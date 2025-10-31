Erika Carlina dan DJ Panda Kompak Datangi Polda Metro Jaya, Sepakat Damai?

ERA.id - Giovanni Surya Saputra atau DJ Panda dan selebgram Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya, Jumat (31/10/2025). Kedatangan ini masih menjadi misteri menyusul kasus hukum yang sedang berjalan.

Informasi dihimpun, DJ Panda datang dengan didampingi pengacaranya. Sementara Erika datang bersama DJ Bravy. Belum diketahui maksud kedatangan keduanya ke Polda Metro Jaya.

Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah tak mau menjawab keduanya sedang melakukan upaya damai atau tidak. Iskandarsyah hanya menyebut pihaknya hanya memfasilitasi pertemuan Erika dengan DJ Panda.

"Mereka punya inisiatif bertemu kita memfasilitasi saja," kata Iskandarsyah saat dihubungi, Jumat (31/10/2025).

Saat disinggung apakah dari pertemuan itu sudah ada titik temu atau belum, perwira menengah Polri ini meminta agar hal tersebut ditanyakan ke Erika atau DJ Panda.

Sebelumnya, DJ Panda menjalani pemeriksaan terkait laporan Erika Carlina atas dugaan pengancaman, Rabu (15/10) lalu. DJ Panda bungkam seribu bahasa.

Pantauan di Polda Metro Jaya, DJ Panda selesai diperiksa sekira pukul 17.22 WIB. Dia enggan berbicara ke awak media yang telah menunggunya.

"Sama kuasa hukum saya saja ya," ujar DJ Panda di Polda Metro Jaya, Rabu (15/10).

Dia memilih langsung berjalan untuk masuk ke mobil Toyota Alphard-nya. Semua pertanyaan yang diajukan jurnalis baik itu materi pemeriksaan, betul tidaknya mengancam Erika, dan lainnya, tak dijawabnya.

Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto juga irit bicara. Sambil menemani DJ Panda, dia hanya menyebut kliennya akan mengikuti proses hukum yang sedang dijalankan Polda Metro Jaya.

"Kita ikutin prosedur (hukum) yang berlaku," ucap Michael.