6 Debt Collector di Jakbar Hentikan Pemotor hingga Ngamuk ke Warga, Polisi Turun Tangan

ERA.id - Beredar video di media sosial yang menampilkan enam orang diduga debt collector menghentikan pengendara sepeda motor di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar).

Dari video dan narasi yang beredar, kejadian terjadi di dekat halte Jembatan Baru, Cengkareng, Jakbar, Kamis (16/10) kemarin. Awalnya, para mata elang itu memberhentikan wanita yang mengendarai motornya. Para debt collector lalu mengerubungi wanita tersebut.

Wanita itu membuka jok motor kendaraannya seperti mengambil handphonenya untuk menghubungi seseorang.

Tak lama kemudian, seorang pria menghampiri pengendara motor tersebut dan berniat membantu. Hal ini rupanya memicu kemarahan salah satu debt collector.

Pria itu didorong dan dimaki-maki. Debt collector lainnya kemudian turut menghampiri pria itu. Warga yang mencoba menolong itu lalu diperlihatkan sebuah sertifikat. Mata elang itu kemudian memarahi perekam video yang sedang mengambil gambar dari jembatan penyebrangan orang.

Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Parman Gultom menjelaskan pihaknya telah memonitor peristiwa tersebut. Polisi sedang menyelidiki kasus tersebut.

"Lagi kita lidik untuk ungkap para pelaku ya," kata Parman kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Korban belum membuat laporan terkait peristiwa itu. Meski begitu, dia menegaskan polisi akan memburu para pelaku yang telah membuat resah masyarakat.

"Kita cek belum ada laporan masuk. Akan tetapi akan kita cari para pelaku yang sudah meresahkan masyarakat ini," tambahnya.