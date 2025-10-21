Momen Pukulan Massa Hujani Pencuri Motor di Kalideres, Polisi Tak Kuat Bendung

ERA.id - Seorang pencuri motor di wilayah RT/RW 05/03 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, babak belur dikeroyok massa usai tertangkap saat melancarkan aksinya pada Senin kemarin.

Kapolsek Kalideres, Kompol Arnold Julius Simanjuntak menyebutkan pelaku yang belum dibeberkan identitasnya itu sudah diamankan ke Polsek Kalideres untuk diperiksa lebih lanjut.

"Sudah diamankan oleh Tim Opsnal Polsek Kalideres," kata Arnold di Jakarta, Senin.

Hingga kini, pihak Kepolisian masih mendalami motif tindakan pelaku serta kronologi aksi pencurian yang dilakukannya. "Masih kita dalami," kata Arnold.

Dalam video viral yang beredar di media sosial, warga nampak mengeroyok pelaku yang hendak dimasukkan ke dalam mobil polisi.

Petugas yang berada di lokasi pun berusaha melerai dan melindungi pelaku, namun emosi serta agresi warga tidak terbendung.

Setelah berhasil dipisah dari keroyokan warga, pelaku pun berhasil diamankan ke Mapolsek Kalideres.