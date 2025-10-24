Heboh Ibu Tiri di Bojonggede Pukul Anak hingga Tewas, Mayat Ditinggal Demi Jemput Suami

ERA.id - Polresta Metro Depok membongkar makam jenazah bocah berusia enam tahun berinisial MAA yang diduga tewas karena dipukuli ibu tirinya berinisial RN (30), di Perumahan Griya Citayam Permai, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kasatreskrim Polresta Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama, mengatakan tindakan ekshumasi dilakukan untuk memperkuat proses penyidikan yang tengah berjalan.

“Ekshumasi gunanya untuk mendukung proses penyidikan yang telah kami laksanakan. Kegiatan berjalan lancar dengan koordinasi bersama tim forensik RS Kramat Jati, mulai pukul 10.00 hingga 11.15 WIB,” ujarnya, Kamis.

Ia menjelaskan, penyidik menduga kuat korban dianiaya ibu tirinya sendiri pada Minggu (19/10) malam hingga meninggal.

“Dari fakta pemeriksaan saksi-saksi, kejadian bermula saat korban dipukul oleh RN sekitar pukul 21.00 WIB hingga tidak berdaya atau tergeletak,” kata Made.

Namun, bukannya menolong, pelaku justru meninggalkan korban untuk menjemput suaminya yang merupakan ayah kandung korban di tempat kerjanya di Jakarta.

“Ironisnya, tersangka membiarkan korban dan menyusul suaminya untuk menyampaikan bahwa anak tirinya tidak berdaya akibat terjatuh,” katanya.

Sekitar pukul 23.00 WIB, keduanya tiba kembali di rumah dan mendapati korban sudah tidak bernyawa. Korban kemudian dibawa ke rumah neneknya untuk dimandikan dan dimakamkan keesokan harinya.

“Keduanya tiba di rumah sekitar pukul 23.00 WIB, melihat korban sudah kaku. Lalu dibawa ke rumah nenek korban yang tak jauh dari lokasi untuk disemayamkan,” tutur Made.

Penyidik juga menemukan dugaan bahwa pelaku telah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap anak tersebut sebelum kejadian.

“Kami menduga tindakan kekerasan ini bukan hanya terjadi di hari kejadian, tapi sudah berulang kali dilakukan,” katanya.

Hasil ekshumasi dan autopsi forensik diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kematian korban sekaligus memperkuat pembuktian dalam penyidikan terhadap tersangka RN.