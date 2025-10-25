Dimarahi Merokok, Pria di Jaksel Pukul Kepala Iparnya Pakai Palu sampai Tewas

ERA.id - Seorang pria, BSP (39) tewas usai kepalanya dipukul dengan palu oleh adik iparnya sendiri, Arif Rachman Hakim (30) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (25/8) dini hari tadi.

Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela menjelaskan kejadian berawal ketika istri korban, H (39) mendengar suaminya yang sedang menegur adiknya. BSP saat itu sedang memarahi Arif yang merokok di kamar.

"Selanjutnya saksi ikut menegur adik saksi secara baik-baik namun korban memanggil saksi dan menegur saksi 'biarkan saja adikmu merokok di kamar, nanti kita pindah saja dari rumah ini'," kata Anggiat kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025).

Arif rupanya kesal dengan perkataan korban. Dia lalu mengambil palu di belakang rumah dan menggunakannya untuk memukul BSP.

"Melihat pelaku memukul korban dengan palu gada, saksi H mencoba melerai sampai dengan tangan saksi terkena palu," ungkapnya.

Usai menganiaya, Arif kabur meninggalkan rumah. H pun mengejar adiknya. Istri korban ini kemudian melihat Ketua RT setempat, Ruhiyat di pos ronda. Dia lalu berteriak meminta tolong agar Arif ditangkap.

Pria ini pun berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Usai diperiksa, Arif mengaku memukul BSP dengan palu karena dendam usai sering dimarahi.

"Korban dalam keadaan meninggal dunia dengan mulut mengeluarkan darah segar dan kepala belakang pecah hingga mengeluarkan otak korban," tuturnya.

Anggiat mengatakan pihaknya masih memeriksa Arif secara intensif. Untuk jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk penanganan lebih lanjut.