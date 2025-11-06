Viral Pria Tabrakkan Diri ke Mobil yang Melintas di Jakpus, Pelaku Ternyata ODGJ

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang pria menabrakkan diri ke mobil yang sedang melaju di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus).

Dari video dan narasi di akun Instagram @info_jakartapusat, mobil itu hendak melaju ke arah flyover Tanah Abang. Kondisi arus lalu lintas saat itu tidak terlalu ramai kendaraan. Tiba-tiba, seorang pria mengenakan kaus pink datang dan berlari kencang ke arah mobil.

Mobil itu langsung menghentikan laju kendaraannya. Namun pria itu langsung menabrakkan diri ke bodi depan kendaraan tersebut. Dia lalu berpura-pura terjatuh dan pingsan.

Seorang pengemudi ojek online (ojol) datang dan langsung meminta sopir mobil itu untuk pergi meninggalkan orang tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan peristiwa itu terjadi di sekitar Jalan Fahrudin Auri, Kampung Bali, Tanah Abang, Minggu (2/11) sekira pukul 14.00 WIB.

Polisi yang mengetahui viralnya orang pura-pura tertabrak itu langsung menelusur untuk memburu pelaku. Usai diusut, pria itu diketahui adalah seseorang berinisial A (28) dan merupakan warga RT 12/RW 05 Kelurahan Kampung Bali. A ternyata orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

"Informasi dari Ketua RW dan warga menyebutkan yang bersangkutan memang mengalami gangguan jiwa dan sering berperilaku tidak stabil," kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Akhmad Basuki menambahkan pengemudi mobil yang menjadi sasaran A belum datang ke Polsek untuk melapor. Polisi pun berkoordinasi dengan keluarga dan perangkat RW setempat untuk memastikan kondisi A agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak langsung menyebarkan video atau informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Jika menemukan kejadian serupa, sebaiknya segera lapor ke pihak berwenang agar dapat ditangani dengan tepat," tuturnya.