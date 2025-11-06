Siswa SMP Pahoa Tewas Usai Diduga Jatuh dari Lantai 8 Sekolahnya

ERA.id - Seorang siswa kelas VIII tewas setelah diduga terjatuh dari lantai delapan sekolahnya di Sekolah Terpadu Pahoa, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Senin (3/11).

"Untuk siswa laki-laki umur 13 tahun. Pada saat kejadian, siswa tersebut masih ditemukan dalam kondisi bernyawa, kemudian dari pihak sekolah membawa ke rumah sakit (RS). Setelah di RS, korban dinyatakan telah meninggal dunia," kata Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Wira Graha Setiawan kepada wartawan dikutip Kamis (6/11/2025).

Wira menjelaskan polisi telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP hingga memeriksa rekaman CCTV. Sebanyak lima saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap perkara ini.

Dia kemudian membantah jika CCTV di sekolah tersebut dalam kondisi mati.

"Kami dari Polres Tangsel dengan Polsek Kelapa Dua beserta Pamapta, telah mengamankan CCTV yang berada di sekolah tersebut untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa yang ada pada saat kejadian," tuturnya.

Terpisah, Kasi Humas Polres Tangsel AKP Agil mengatakan korban sempat menghantam kanopi pintu kedatangan sebelum mendarat di lantai dasar. "Korban diduga jatuh dari balkon luar lantai delapan sekolah dan menimpa kanopi di pintu kedatangan," ucap Agil.