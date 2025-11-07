Hari Ini Ada Pengumuman Tersangka Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Cs?

ERA.id - Polda Metro Jaya menyampaikan akan mengumumkan tersangka dalam laporan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu, Jumat (7/11/2025) hari ini.

"Iya betul (tersangka dalam laporan Jokowi diumumkan hari ini)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dihubungi, Jumat (7/11/2025).

Budi belum mau mengungkapkan total terlapor dalam kasus ini. Dia hanya menyebut press release terkait laporan Jokowi akan digelar pukul 09.00 WIB.

Konferensi pers ini direncanakan akan dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.

Diketahui, Jokowi membuat laporan atas tudingan ijazahnya palsu pada Rabu (30/4) di Polda Metro Jaya. Laporan dibuat karena Jokowi menilai tudingan terkait ijazah palsu ini sudah berlarut-larut.

Usai dilakukan serangkaian pengusutan, laporan Jokowi ini naik ke tahap penyidikan. Kemudian diketahui, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) juga membuat aduan perihal ijazah Jokowi diduga palsu ke Bareskrim Polri.

Pendalaman dilakukan hingga akhirnya penyidik Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli. Aduan TPUA ini pun dihentikan penyelidikannya.

TPUA rupanya tak terima dan meminta dilakukan gelar perkara khusus. Biro Wassidik Bareskrim Polri kemudian menyatakan penghentian penyelidikan kasus ijazah palsu Jokowi oleh Dittipidum sesuai prosedur atau ketentuan.