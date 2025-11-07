Seorang Pemotor Tiba-Tiba Meninggal Saat Berkendara di Rawa Buaya, Turut Berduka

ERA.id - Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terjatuh di Jalan Bojong Raya, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis.

Menurut saksi mata di lokasi bernama Suandi, korban yang mengendarai sepeda motor bernomor polisi B 3366 TKR itu melaju dari arah Kembangan menuju Cengkareng.

Saat melintas di depan ruko Paloma, korban tiba-tiba oleng dan terjatuh di tengah jalan. “Tadi motor melaju pelan, tiba-tiba jatuh sendiri. Pas kami tolong, ternyata sudah tidak bernapas,” ujarnya.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto membenarkan tak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan tunggal itu.

"Korban tiba-tiba jatuh (dari sepeda motornya) dan tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di TKP (tempat kejadian peristiwa)," kata Joko.

Dari hasil identifikasi, kata Joko, pengendara merupakan pria bernama Yudi Andiyana asal Jalan Suka Karya, Perum BSD, Pekanbaru. "Jenazah korban sudah dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk diperiksa, sementara sepeda motor korban diamankan ke Unit Laka Lantas Jakarta Barat," kata Joko.

Hingga kini, polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban.