Densus 88 Dalami Dugaan Terorisme dalam Kasus Ledakan di SMA 72 Jakarta

ERA.id - Sebuah ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025). Densus 88 Antiteror Polri mengaku masih melakukan pendalaman ada dugaan terorisme atau tidak dalam insiden ini.

"Hingga saat ini Densus 88 masih melakukan pendalaman apakah insiden tersebut terdapat unsur terorisme atau tidak," kata PPID Densus 88 AT Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana saat dihubungi, Jumat (7/11/2025).

Mayndra tak mau bicara banyak dan meminta agar percepatan informasi ihwal insiden ini dikonfirmasi ke Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, akun X atau Twitter @diabwolical menyampaikan ledakan itu terjadi karena bom. Sejumlah orang terluka akibat insiden ini. Ada benda diduga senjata api (senpi) di sekitar lokasi ledakan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan jika ada ledakan di SMAN 72 Jakarta.

"Iya benar ada ledakan," kata Budi kepada wartawan

Dia tak mau bicara banyak. Betul tidaknya ledakan karena airsoft gun, eks Kapolres Malang Kota ini menyebut masih dilakukan pendalaman. Jumlah pasti korban dari peristiwa ini juga belum mau disampaikannya.

"Masih didalami, lagi sisir sama Gegana. Ada SOP khusus kita belum tahu asal muasal ledakan dari apa," imbuhnya.