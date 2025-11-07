54 Siswa Jadi Korban Ledakan di SMAN 72 Jakarta, 33 Orang Dirawat

ERA.id - Sebanyak 54 siswa menjadi korban luka-luka dari insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut), Jumat (7/11/2025).

"Selanjutnya kami juga memperbarui info sola jumlah korban hingga malam ini lebih kurang 54 siswa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Rinciannya, sebanyak 27 siswa masih dirawat di Rumah Sakit (RS) Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Jakpus). Enam orang lainnya masih di RS Yarsi, Jakpus. Sementara untuk 21 korban lainnya telah pulang ke rumahnya masing-masing.

Budi menjelaskan para korban mengalami luka ringan hingga sedang. Namun dia memastikan hingga saat ini belum ada yang meninggal imbas insiden.

"Kita melihat beberapa (orang mengalami) luka bakar, ya. Ada luka bakar, luka goresan, termasuk banyak dari siswa ini yang sedikit banyak terganggu pendengarannya, karena dentuman ledakan itu sangat dekat dalam suatu ruangan," ungkapnya.

Mantan Kapolres Malang Kota ini menyebut polisi telah membuat posko untuk mendata korban-korban dari insiden ini. Dia meminta masyarakat untuk tak khawatir dan panik pasca kejadian ledakan ini. "Jadi situasi terkini sudah aman dan dapat dikendalikan oleh Polda Metro Jaya," tuturnya.