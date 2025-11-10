Kapolri: Terduga Pelaku Ledakan Siswa Sekolah SMAN 72 Jakarta

ERA.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan terduga pelaku yang melakukan peledakan di SMAN 72 Jakarta adalah siswa di sekolah tersebut.

"Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut," kata Listyo kepada wartawan di Rumah Sakit (RS) Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dikutip Senin (10/11/2025).

Mantan Kabareskrim Polri ini menambahkan terduga pelaku berjumlah satu orang. Motif insiden ini masih didalami kepolisian. Untuk pelaku anak sendiri masih dirawat di RS karena turut mengalami luka.

Listyo pun menyampaikan pihaknya juga turut mendalami pelaku terpengaruh aliran ekstrem atau tidak sehingga membuatnya melakukan peledakan.

"Ya tentunya itu menjadi bagian yang kita dalami. Apakah dia ikut paham tertentu. Apakah terpapar suatu konten atau mungkin hal-hal yang membuat dia tertarik dan juga kaitannya dengan apa yang menjadi alasan untuk melakukan itu. Itu sedang kita dalami," tuturnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan sebanyak 96 orang menjadi korban dalam insiden ini. Dari 96 orang itu, sebanyak 67 korban sudah diperbolehkan pulang, untuk 29 sisanya masih dirawat di tiga RS berbeda.

"Untuk barang bukti tadi serbuk. Nanti kita sampaikan secara lengkap oleh Puslabfor. Karena memang secara scientific investigation, pelaksanaan pengolahan barang bukti ini adalah di kewenangan di puslabfor," ujar Budi.