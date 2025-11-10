Golkar Bikin Lapangan Padel, Warga yang Mau Main Dapat Diskon kalau Masuk Partai

ERA.id - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meresmikan lapangan padel Yellow Racquet Club yang terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menyewa, lokasinya di halaman Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu kemarin.

Bahlil mengatakan ingin merangkul generasi muda yang kini menggandrungi padel. "Ini adalah sebagai langkah inovatif untuk menyiapkan fasilitas olahraga khusus padel bagi generasi muda," kata Bahlil.

Menurut dia, upaya memperkuat Golkar saat ini tidak cukup hanya melakukan konsolidasi maupun pidato. Maka dari itu, dia mengatakan upaya yang perlu dilakukan bisa di luar kelaziman.

Dia pun meminta agar lapangan padel tersebut dibuka untuk umum dan diberikan diskon. Bila perlu, kata dia, syarat pemberian diskon itu adalah nantinya orang-orang yang bermain padel di lapangan tersebut untuk bisa masuk sebagai kader Partai Golkar.

"Nanti jumlah penduduk usia 17-50 tahun itu sekitar 73 persen, maka pendekatan yang harus dilakukan itu di luar kelaziman," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Adapun arena Yellow Racquet Club itu terdiri dari dua lapangan padel dengan dasar yang berwarna kuning. Di tengah kedua lapangan padel itu ada semacam pendopo untuk ruang pemain padel. Kemudian di area luar ada juga arena untuk olahraga pickleball yang juga dilengkapi net.