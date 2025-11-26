Gegara Main Padel, Ben Kasyafani Alami Cedera Lutut

ERA.id - Ben Kasyafani mengungkap dirinya mengalami cedera pada bagian lutut. Cedera itu disebabkan aktivitasnya saat bermain padel.

Mantan suami Marshanda ini mengatakan bahwa cedera itu disebabkan oleh padel yang baru dia tekuni. Ia menyebut kondisinya yang tidak lagi muda bisa menjadi penyebab salah satu cedera tersebut.

"Ya, kita kan sudah enggak muda ya. Dikit-dikit mainin biasa sakit gitu," ujar Ben saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2025).

Namun Ben mengaku belum tahu cedera apa yang ia alami. Ia menduga cedera pada bagian lututnya akibat ada robekan meniskus atau patela.

"Enggak tahu nih makanya entar malam baru mau tahu ada misalnya robekan meniskus atau patella," tuturnya.

Meniskus terjadi ketika lutut seseorang menerima tekanan dan putaran saat kaki berpijak kuat. Sedangkan, patela saat seseorang melakukan gerakan lutut berulang dan memberi banyak tekanan di sekitar patela (tempurung lutut).

Aktor 42 tahun ini menyebut cedera yang dialami bukan sekali terjadi. Ia kerap kali mengalami hal serupa saat sedang olahraga seperti padel maupun tenis.

"Semua yang main raket pasti awalnya elbow. Dulu juga kita main bola, lutut juga udah pernah, ankle juga pernah. Jadi udah kayak keseharian tuh kalau misalkan yang sering olahraga, terutama umur juga sudah mulai nambah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ben Kasyafani mengatakan akibat dari kondisi itu ia harus rehat dan menghentikan aktivitas yang berat selama satu minggu ke depan.

"Jadi kayaknya mesti istirahat dulu nih semingguan, dua mingguan," pungkasnya.