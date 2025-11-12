Sopir Angkot JakLingko Tak Sadar, Lindas Pemotor Jatuh di Cilangkap, Korban Tewas

ERA.id - Seorang pemotor tewas setelah terlindas angkot Jaklingko di Jalan Raya Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Korban berinisial RJ merupakan warga Gang Serut, Pondok Ranggon yang tengah mengendarai sepeda motor bernomor polisi B 4531 TBV dari arah Cipayung menuju Pondok Ranggon.

Sopir angkot Jaklingko jurusan PGC-Cilangkap, Saptani di Jakarta, Rabu​, yang tengah membawa penumpang dari arah Cipayung menuju Pondok Ranggon mengaku tidak mengetahui bahwa korban sudah terjatuh di depan kendaraannya.

"Saya tidak sadar kalau ada motor jatuh di depan. Begitu dengar teriakan warga, saya langsung berhenti," katanya.

Berdasarkan keterangan di lokasi, sesampainya di tempat kejadian, korban berusaha menyalip sepeda motor lain.

Namun, korban bersenggolan dengan pengendara tersebut hingga terjatuh ke arah berlawanan dan masuk ke kolong angkot Jaklingko B 1826 WV yang tengah melintas.

Tubuh korban terseret sekitar lima meter sebelum akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban mengalami luka parah di bagian kepala, hidung, wajah, tangan, perut, dan kaki.

Peristiwa tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di sepanjang Jalan Raya Cilangkap, baik dari arah Cipayung maupun Pondok Ranggon.

Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan autopsi.